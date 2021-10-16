وزيرة التضامن: إنشاء قاعدة بيانات للمناطق غير الآمنة لحل المشكلات المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القباج - خلال اتصال هاتفى مع برنامج (الحياة اليوم)، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر فضائية (الحياة) مساء اليوم السبت- أن وزارة التضامن متواجدة فى الشارع مع المواطنين، وهناك قاعدة بيانات تقوم بها الوزارة للمواطنين المتواجدين فى المناطق غير الآمنة وجميع المناطق.
وبينت أن هناك 800 أسرة كانوا متواجدين فى سن الشيخوخة تم نقل 700 منهم وهناك تنسيق مع الباقيين، مؤكدة فى الوقت ذاته أن الوزارة تقوم بالاستماع للمواطنين، وذلك من أجل حل جميع المشكلات.
وأوضحت أن استخدام الرقمنة يسهل على الوزارة والمواطنين، وذلك من أجل أن يحصل كل مواطن على الدعم وبشكل أسهل.
ونوهت بأن هناك ثلاثة أطراف على غرار البنوك وتحيا مصر وصندوق الدعم تساعد مع الوزارة فى فرش الشقق عن طريق الجمعيات الأهلية.
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