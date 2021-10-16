البابا تواضروس يشهد تخريج الدفعة الأولى من معهد المشورة بقطاع المنتزه

جدة - نرمين السيد - شهد البابا تواضروس الثانى، مساء اليوم، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حفل تخريج الدفعة الأولى من معهد المشورة المسيحية الأرثوذكسية بقطاع المنتزه بالإسكندرية، تحت إشراف معهد المشورة بالمعادى، وبلغ عدد خريجى الدفعة الأولى 140 خريجا بينهم 14 كاهنا.





بدأ الحفل بكلمة ترحيب من القس موسى فايق مدير المعهد موضحا طبيعة الخدمة والدراسة بالمعهد، وألقى الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه كلمة رحب خلالها بقداسة البابا والحضور، ثم تحدث عن أهمية علم المشورة المسيحية والاحتياج الملح لهذه الخدمة فى قطاع المنتزه.

كما ألقى الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، كلمة قدم الشكر والتقدير لقداسة البابا على دعمه المستمر لخدمة المشورة.

بعدها ألقى قداسة البابا كلمة ختامية شكر فيها جميع الحضور، القائمين على معهد المشورة بالمعادى، والأساتذة، مهنئا الخريجين، مؤكدا على عظم الدراسة والتقدم فى علم المشورة والثقافة المشورية، ووزع قداسته شهادات التخرج على الخريجين.

حضر اللقاء من أحبار الكنيسة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، الأنبا بافلى (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.