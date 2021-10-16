- 1/2
- 2/2
بدأ الحفل بكلمة ترحيب من القس موسى فايق مدير المعهد موضحا طبيعة الخدمة والدراسة بالمعهد، وألقى الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه كلمة رحب خلالها بقداسة البابا والحضور، ثم تحدث عن أهمية علم المشورة المسيحية والاحتياج الملح لهذه الخدمة فى قطاع المنتزه.
كما ألقى الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، كلمة قدم الشكر والتقدير لقداسة البابا على دعمه المستمر لخدمة المشورة.
بعدها ألقى قداسة البابا كلمة ختامية شكر فيها جميع الحضور، القائمين على معهد المشورة بالمعادى، والأساتذة، مهنئا الخريجين، مؤكدا على عظم الدراسة والتقدم فى علم المشورة والثقافة المشورية، ووزع قداسته شهادات التخرج على الخريجين.
حضر اللقاء من أحبار الكنيسة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، الأنبا بافلى (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يشهد تخريج الدفعة الأولى من معهد المشورة بقطاع المنتزه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.