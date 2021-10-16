البابا تواضروس يشهد ختام برنامج تدريبى لتنمية المهارات فى القيادة والإدارة

جدة - نرمين السيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم، الجلسة الختامية لبرنامج تنمية المهارات الشخصية فى القيادة والإدارة للآباء الكهنة الجدد بكنائس قطاع وسط الإسكندرية والذى قدمه المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية (COTICAD).





واستمرت الدراسة لما يقرب من عام كامل بمشاركة عشرين كاهنا من كهنة كنائس قطاع وسط الإسكندرية. وعرض الآباء المتدربون فى البرنامج أربعة مشروعات تخرج، تمت مناقشتها مع قداسة البابا. وفى الختام منح قداسة البابا شهادات التخرج للآباء المتدربين فى البرنامج. حضر اللقاء من أحبار الكنيسة نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى و سكرتير المجمع المقدس والآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا بافلى (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ومدير المعهد د، مجدى لطيف وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

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