/656386/حسام-المندوه-يمنع-السفير-المصري-بكينيا-درع-الزمالك-بعد-الفوز-على-توسكر-بدوري-أبطال-أفريقيا

منح الدكتور حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق بكينيا درع القلعة البيضاء وشعار النادي للسفير خالد الأبيض سفير مصر في كينيا على هامش مأدبة العشاء التي أقامها السفير للفريق مساء اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة على رأس الحضور بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وعدد من لاعبي الفريق وأحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين وأحمد شعبان مترجم كارتيرون ومحلل الأداء وأعضاء الجهاز الطبي.

ورحب السفير خالد الأبيض بجميع الحضور وحرص على الحديث مع الدكتور حسام المندوه والفرنسي كارتيرون.

وتواجد من السفارة المصرية كل من: المستشار إيهاب كمال قنصل السفارة والعقيد محمد الريدي الملحق الدفاعي بالسفارة والمستشار مازن فايز وأحمد رأفت السكرتير الثاني بالسفارة المصرية.

وكان الزمالك فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.

بهدف بن شرقي.. الزمالك يفوز علي توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا

إنتهت منذ لحظات مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني بنتيجة هدف نظيف لصالح نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في منتصف شوط المباراة الثاني بعد مراوغة دفاعات فريق توسكر الكيني ثم يضعها في الشباك ببراعة.

حسام المندوه

وحاول فريق الزمالك مضاغفة النتيجة وتسجيل الهدف الثاني عن طريق إنطلاقات أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ولكن لم يتمكنوا من ترجمة هذة الفرص داخل الشباك.

ثم يطلق حكم اللقاء بامالاك تسيمبا صافرتة معلنا فوز نادي الزمالك بهدف نظيف أحرزة أشرف بن شرقي.

أحداث الشوط الأول

شهد شوط المباراة الأول بين فريقي الزمالك وتوسكر الكيني سجالاً كبيراً بين الفريقين حيث لم يتمكن أياً منهم من فرض سيطرتة علي مجريات المباراة.

وفي الدقيقة 15 كانت أول خطورة نسبية من جانب فريق الزمالك عن طريق أشرف بن شرقي ولكن يتدخل الدفاع وينقذ مرماة من الهدف الأول.