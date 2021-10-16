الإسكان: لن يتواجد أى مواطن بالمناطق غير الآمنة نهاية العام الجارى

جدة - نرمين السيد - وقال عباس -خلال مداخلة مع برنامج (على مسئوليتى) الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية (صدى البلد)، مساء اليوم السبت: "أهالى المناطق غير الآمنة فى نزلة السمان وسن العجوز هم الذين سينتقلون إلى مشروعات الإسكان البديل التى تم افتتاحها اليوم"، مضيفا أن الوحدات السكنية مفروشة بالكامل للأهالى، وأن المواطن الذى تم نقله إلى الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة سيدفع 300 جنيه فقط نظير الصيانة.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية على مساحة 94 مترا ومكونة من ثلاث غرف نوم وصالة ومطبخ وحمام، وتم توفير الأجهزة والأثاث داخل هذه الوحدات، مضيفا أن مجموعة من الأهالى استلموا وحدات سكنية بالفعل، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين لشروط الإقامة فى المدن الجديدة.

وأوضح أن ثمن الشقة فى الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة يصل إلى 700 ألف جنيه، مضيفا: "فى البداية تعرضنا لحملات تشكيك أننا نسعى لأخذ الأراضى ولكن وجهة نظر الأهالى تغيرت بعد ذلك".