القمص أبرآم يوضح أبرز 3 صفات فى البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء قداسته بمجمع كهنة الإسكندرية بعد ظهر اليوم بالمقر البابوى بالإسكندرية.

وفى المجال الرعوى، قال وكيل البطريركية، إن قداسة البابا دشن 3 كنائس وسام كاهنين ومنح 16 كاهنا رتبة القمصية خلال العام الجارى، إلى جانب تكريم خدمة الابن الشاطر للمدمنين المتعافين والمتفوقين وأوائل الشهادات ولقاء خدمة لجنة المرأة وظاهرة العنف الأسرى ضد المرأة.

وعلى صعيد التدبير الرعوى، قال القمص إبرآم إن قداسته التقى الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية، فى أبريل الماضى، كما عقد اجتماعا مع أعضاء الأمانة العامة للمستشفيات بالإسكندرية.

وفى سياق اهتمام قداسة البابا بالتعليم بالإسكندرية، كرم قداسته خريجى الكلية الإكليريكية ومدرسة تيرانس ومركز البابا كيرلس عمود الدين.

وفى إطار العلاقات العامة التقى قداسة البابا بمحافظ الإسكندرية ونوابه، وزار مقر القوات البحرية

وعقب كلمة وكيل البطريركية بالإسكندرية التى جاء بمناسبة اقتراب العيد التاسع لتنصيب قداسة البابا على كرسى مارمرقس، تم عرض فيلم تسجيلى تضمن كلمات محبة لقداسته بهذه المناسبة، من الآباء الأساقفة وبعض الآباء الكهنة.

ألقى بعده قداسة البابا كلمته على الآباء الحضور، من خلال كلمات القديس بولس الرسول فى رسالته لأهل أفسس "أطلب إليكم، أنا الأسير فى الرب: أن تسلكوا كما يحق للدعوة التى دعيتم بها. بكل تواضع، ووداعة، وبطول أناة، محتملين بعضكم بعضا فى المحبة. مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. جسد واحد، وروح واحد، كما دعيتم أيضا فى رجاء دعوتكم الواحد. رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد للكل، الذى على الكل وبالكل وفى كلكم." (ص 4: 1 - 6) متحدثا عن "الطاعة والخضوع" مستشهدا بعبارة "من له اذنان للسمع فليسمع" والتى تكررها الكنيسة على أبنائها ابتداءا من الأحد الأول من شهر هاتور وخلال صوم الميلاد والصوم الكبير، وحتى ليلة أبو غالمسيس. مما يدل على أهمية هذه العبارة وأهمية عمل الحواس وبالأخص الأذن والعين والقلب، ودورها فى حفظ الوصية والدعوة للكهنوت.

وأوصى قداسته الحاضرين، قائلا:

- لا تخدع نفسك بأنك أفضل من الآخرين.

- اقبل الكلمة المسموعة فى كل حين كأنها رسالة شخصية لك.

- انتهز الفرص المتاحة بين يديك: الصحة، الوقت، الصلاة، الصوم.

وعن الأصوات التى يجب أن تكون الأذن الروحية حساسة لها أشار قداسة البابا إلى صوت الضمير، صوت الوصية، صوت المرشد الروحى، صوت الطبيعة، صوت الحياة، صوت الكنيسة وآبائها.

وفى ختام اللقاء قدم قداسته بعض الهدايا التذكارية للآباء الكهنة الحاضرين.

حضر اللقاء من أحبار الكنيسة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلى (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق).