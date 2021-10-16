فيديو.. وزيرى: نزلة السمان هترجع كما تركها لنا المصرى القديم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات بدأ منذ سنتين، ويبدأ من طريق الفيوم وصولا إلى تقديم خدمات عالية المستوى فى هذه المنطقة الأثرية.





وفى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء السبت، ثمن وزيرى المشروعات السكنية التى يتم تنفيذها تحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقضاء على العشوائيات، مشيرا إلى أن مثل هذه المشروعات هدفها توفير سكن آدمى للمواطنين.

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تخطيط منطقة نزلة السمان عقب خروج الأهالى منها، يستهدف تحوليها لمشروعات سكنية آمنة ضمن خطة الدولة، مؤكدا: "الآثار لها دور ستقوم به بعد نقل أهالى منطقة نزلة السمان، فى معبد اسمه الوادى الخاص بالملك خوفواودا موجود تحت بيوت نزلة السمان ومخطط إننا نعمل حفائر فى منطقة سن العجوز وامتداد للهضبة نفسها للجبانة".

وأكد: "معبد الوادى مكون رئيسى للهرم خوفو، ومنطقة نزلة السمان هترجع كما تركها لنا المصرى القديم وهيبقى له مردود على الكل".

وتابع: "فيه منظومة متكاملة بتتم مش بس مبانى من منطقة أثرية لمنطقة تريض ومشروع مركز الزوار والمطعم وخدمات الواى فاى فى المنطقة الأثرية، بجانب أتوبيسات صديقة البيئة تقل السائحين منذ توقفهم".

وتابع أن هناك دور كبير يلعبه محافظ الجيزة أحمد راشد، بتوضيح الفرق ما بين الوقت الحالى للفترة القادمة بالنسبة لمشروعات التطوير فى المنطقة، قائلا: "بمجرد ما الناس انتقلوا للوحدات السكنية بديلة المناطق غير الآمنة ولقوا الوسع والحدائق والشكل المتغير تماما عما كانوا فيه، كلهم أثنوا على المكان دا بعد ما كان فى بعضهم معترض".