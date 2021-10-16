صور.. الصحة: استقبال مليون و611 ألفا من لقاح فايزر بمطار القاهرة

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، لافتا إلى أن شحنة اللقاحات التى تم استلامها ستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التى يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.
وأضاف مجاهد أن شحنة اللقاحات وصلت مصر فى صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية فى مدة لا تتجاوز ال14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.
وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة: egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.
يذكر أنه تم استقبال الشحنة الأولى من لقاحات فايزر بإجمالى مليون و612 ألفا و260 جرعة، فى شهر سبتمبر الماضى، وذلك ضمن سلسلة شحنات من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر" مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر.
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