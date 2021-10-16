الإسكان: نهاية 2021 لن يعيش أى مواطن فى مناطق غير آمنة بمصر

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة فى منطقة السادس من أكتوبر سينقل إليها سكان سن العجوز ونزلة السمان.

أضاف عباس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «أحمد موسى»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تقرر نقل سكان نزلة السمان إلى منطقة السادس من أكتوبر من أجل المحافظة على مصدر دخلهم بالقرب من المناطق الأثرية فى الأهرامات.

كشف المهندس خالد عباس، أن المواطنين المنتقلين إلى إسكان بديل المناطق غير الآمنة فى منطقة السادس من أكتوبر سيقوم فقط بدفع 300 جنيه شهريا لأعمال الصيانة فقط، موضحا أن الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة على أعلى مستوى.

استطرد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن حدائق أكتوبر تتبع هيئة المجتمعات العمرانية وهى مكلفة بالحفاظ على المواقع، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين لشروط الإقامة فى المدن الجديدة.

ذكر المهندس خالد عباس أن مساحة الوحدة السكنية تبلغ 94 مترا وتحتوى على ثلاثة غرف وشقق الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة مفروشة بالكامل.

أشار وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن هناك عدد كبير من الأهالى تسلم الشقق فى الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، وهناك 816 أسرة سيتم نقلهم إلى الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، ومن المستهدف إقامة 6700 وحدة سكنية فى الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة.

وكشف أن قيمة الشقة فى الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة تصل إلى 700 ألف جنيه، ومع نهاية 2021 لن يوجد أى مواطن يقيم فى المناطق غير الآمنة.

وأضاف أنه فى البداية تعرضت الدولة لحملات تشكيك أن هناك مساعى لأخذ الأراضى ولكن وجهة نظر الأهالى تغيرت بعد ذلك، ومع نهاية 2021 لن يوجد أى مواطن يقيم فى المناطق غير الآمنة.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه تمت إزالة الأنشطة المخالفة من محيط منطقة المتحف الكبير مع إعادة تخطيط منطقة الأهرامات.