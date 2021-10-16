التنمية الحضرية: إنهاء 334 مشروعا بالمحافظات وتسليم الوحدات ”فرش

كامل" قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنه تم الانتهاء من 334 مشروعا من إجمالى 357 مشروعا على مستوى جميع المحافظات بالجمهورية، مشيرا إلى تسليم الوحدات السكنية كاملة "الفرش".
وأضاف صديق، فى لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه على قناة الحياة، أن أقل مساحة للوحدات السكنية 70 مترا، قائلا: "الشقق غرفتين وصالة، أو ثلاثة غرف وصالة، وهذا طبقا لمساحة الشقة".
وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن مصر بصدد الإعلان عن خلوها من المناطق غير الآمنة قريبا، متابعا: "57% من العشوائيات التى توجد بداخل محافظة القاهرة هى من خارج المحافظة، وهذه النسبة منها 29% من محافظة المنيا، و19% من سوهاج، و29% من الفيوم".
وتابع: "تم فرش 24 ألف شقة سكنية فى مشروعاتنا، ونستهدف 18 ألف شقة فى الفترة المقبلة".
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