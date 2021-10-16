/656390/أكمل-نجاتي-يتقدم-باقتراح-برغبة-بشأن-نظام-إثابة-للعاملين-بالقطاع-الضريبي

تقدم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيفية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجه إلي الدكتور محمد معيط وزير المالية ،بشأن تفعيل المادة 16 من القانون رقم 206 لسنة 2020 والخاصة بنظام إثابة للعاملين بالقطاع الضريبي مرتبط بمعدلات الأداء والحصيلة المحققة علي مدار العشرة أعوام السابقة.

وأشار النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، فى طلب الإحاطة المقدم منه، إلي أنه بالرغم من زيادة الحصيلة المتوقعة وتحقيق المستهدف مازال العاملين بالقطاع الضريبي يعانون من عدم وجود نظم إثابة واضحة. هذا وهنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة آية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة نجاحها في انتخابات عضوية مجلس إدارة نادي الشمس كما تهنئ عضو التنسيقية عمرو عاطف البنا بمناسبة فوزه في انتخابات نادي بلدية المحلة بمقعد أمين الصندوق. واختتمت التنسيقية" وتتمنى التنسيقية لهما دوام التوفيق والنجاح".

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