مستشار الرئيس للصحة: كل من حصل على لقاح كورونا منذ 6 أشهر يحتاج جرعة ثالثة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، على أهمية حصول كل من أخذ الحصول منذ 6 أشهر على جرعة ثالثة لتعزيز المناعة ضد فيروس كورونا، مضيفا أن كل تطعيمات فيروس كورونا تعمل لمدة من 6 – 9 أشهر داخل جسم الإنسان، مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية الذى يؤخذ كل موسم.





وقال تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى يذاع عبر قناة dmc: "اللى خد تطعيم من 9 شهور قد يحتاج إلى جرعة ثالثة أو تطعيم جديد لزيادة مناعته ضد المرض بشكل أكبر". وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن التطعيم بالجرعة الثالثة بلقاح كورونا سيبدأ بأولوية الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وهذا فى العالم بأكمله، مضيفا: "مصر بها جميع أنواع اللقاحات الموجودة بالعالم بأكمله، وأى نوع من اللقاحات سيستخدم فى التطعيم الجديد أى الجرعة الثالثة".

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