مفتى الجمهورية يدين مقتل نائب بريطانى على يد متطرف

جدة - نرمين السيد - أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، مقتل السير ديفيد أميس، عضو مجلس العموم البريطانى، الذى لقى مصرعه بطعنات، أمس الجمعة، على يد متطرف، أثناء التقائه ناخبين جنوب شرقى إنجلترا.





وأضاف المفتى -فى بيان اليوم- أن التطرف لم يعد مقتصرا على دولة بعينها، لكنه أصبح داء تعانى منه دول العالم كافة؛ ما يحتم علينا جميعا أن نتعاون معا على جميع المستويات من أجل القضاء على هذا الخطر الداهم الذى بات يهدد الجميع. وأكد مفتى الجمهورية أن الأديان بريئة من الأفكار المتطرفة لأن جميعها يدعو إلى السلام والتراحم والمحبة، لكن الأزمة تكمن دائما فى التفسيرات المنحرفة والمغلوطة لبعض أتباع الأديان من غير المتخصصين، وليهم لعنق النصوص الدينية من أجل تحقيق أغراض سياسية وإضفاء الغطاء الشرعى عليها. واختتم مفتى الجمهورية بيانه قائلا: حذرنا مرارا وتكرارا من خطر جماعات الإسلام السياسى التى تنخر فى أساس المجتمعات، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار من أجل مصلحتها السياسية، وهو ما يجب أن تواجهه الحكومات بقوة.

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