/656388/توسكر-الكيني-بعثة-الزمالك-حطمت-غرفة-الملابس-وننتظر-التحقيق-من-جانب-الاتحاد-الأفريقي-صور

أعلن نادي توسكر الكيني، عن تعرض غرف ملابس الفريق للكسر وذلك عقب نهاية مباراة الزمالك اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت ديانا يوناه، المسئولة الإعلامية لنادي توسكر الكيني عقب مباراة اليوم، صور لغرف خلع ملابس الفريق، والذي كان متواجد بها نادي الزمالك.

وأشارت ديانا إلى حساب نادي الزمالك الرسمي، في تعبير عن غضبها بسبب تحطيم غرف خلع الملابس بشكل كبير للغاية.

وأشارت ديانا إلى حسابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وقالت "هذا أمر غير مقبول وإذا كان هذا ما فعلوه وفقا للأنباء فيجب استدعائهم.

وتمكن نادي الزمالك أن يحقق الفوز بهدف نظيف، جاء عن طريق أشرف بن شرقي في شوط المباراة الثاني.

أمير عبد العزيز: باتريس كارتيرون يريد تواجدي معه في الزمالك خلفاً لـ أسامة نبيه.. ولكن لا يوجد عرض رسمي جاء لمسئولي البنك الأهلي

أكد أمير عبد العزيز، مدرب فريق البنك الأهلي، أنه يحترم نادي الزمالك وتحت أمر الفريق في أي وقت.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" بالفعل تواصل معي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك من أجل التواجد معه مع الفريق خلال الفترة القادمة، بدلا من أسامة نبيه".

الزمالك وتوسكر الكيني

وواصل" لقد عملت مع باتريس كارتيرون من قبل وحققنا نجاحات كبيرة، وأنا أحترم هذا الشخص لأنه من المدربين الرائعين، وتحت أمر نادي الزمالك في أي وقت".

وأردف" كاريترون من أفضل المدربين في أفريقيا، وبعد رحيل أسامة نبيه تم ترشيحي للتواجد داخل نادي الزمالك، وحاليا لدي تعاقد مع فريق البنك الأهلي، وأحترم المسئولين والمدير الفني إيهاب جلال لديه الاحترام الكامل".

واختتم" كل الأخبار التي خرجت في الفترة الأخيرة، كانت عبر السوشيال ميديا ولكن لا توجد مفاوضات رسمية، وإذا تواصل معي نادي الزمالك في أي وقت سأتواجد في أي وقت خلال الفترة القادمة".

باتريس كارتيرون: «موسيماني» مدرب خططي على أعلى مستوى.. وبطولة الدوري المصري ليست حكراً على أحد

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي يمتلك الخبرة الكبيرة داخل القارة الأفريقية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" بيتسو موسيماني مدرب جيد، ويمتاز بالتخطيط الجيد خلال المباريات، ويستطيع قراءة المباريات بشكل جيد".

وزاد" لقد فاز ببطولتي أفريقيا مع الأهلي وتابعت الشكل الخططي للفريق معه ويقوم بعمل جيد مع الفريق، ومن الصعب التشكيك في قدرات المدرب الجنوب أفريقي، والأهلي له هويه خاصة به من الناحية التكتيكية".