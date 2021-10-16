بعثة الأهلي تستعد للعودة إلى القاهرة بعد التعادل أمام الحرس الوطني بطل النيجر «صور»

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وصلت بعثة النادي الأهلي إلى المطار، وذلك من أجل العودة إلى مصر بعد التعادل أمام الحرس الوطني بهدف لكل فريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن علي معلول أن يسجل الهدف الأول للأهلي في الشوط الأول من ركلة جزاء، وتعادل الحرس الوطني بالهدف الأول في منتصف الشوط الثاني.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تحدث بعد اللقاء، وأكد أنه غير سعيد بالنتيجة وكان يريد تحقيق الفوز في لقاء اليوم، وطالب بتواجد تقنية الفيديو في جميع الأدوار بالبطولة.

طه إسماعيل يهاجم بيتسو موسيماني بعد التعادل أمام الحرس الوطني.. ومفاجأة في اختيار رجل المباراة

‏أكد طه إسماعيل، محلل قنوات أون تايم سبورتس، أن أداء لاعبي الأهلي أمام الحرس الوطني لم يكن مقنعا خاصة في الشوط الثاني.

وأضاف خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والحرس الوطني "لاعبي الأهلي لديهم تعب بدني وذهني، ولم يكن هناك تركيز خلال المباراة من أجل التركيز وتسجيل الأهداف".

وواصل" متعجب من عدم مشاركة بدر بانون في وقت مبكر خاصة أن لاعبي الحرس الوطني كانوا متفوقين في الكرات الهوائية، ولم يكن هناك أي تركيز وفازوا بجميع الكرات أمام دفاعات النادي الأهلي وكان لابد من مشاركة بدر بانون في وقت مبكر".

وزاد" أكرم توفيق كان نجم اللقاء من جانب الأهلي، بالرغم من أنه شارك في أوقات قليلة ولكنه قدم مستوى متميز، وكان اللاعب الوحيد الذي يحافظ على الكرة وزيادة الاستحواذ للنادي الأهلي، وباقي اللاعبين لم يكن هناك تركيز من جانبهم، وهذا أمر محير".

عودة بعثة الأهلي

واختتم" الحرس الوطني تفوق في شوط المباراة الثاني، وموسيماني دائما يتأخر في التغييرات، وهذه مشكلة كبيرة لابد من حلها، ومشاركة وليد سليمان بدلا من كهربا جاءت في وقت متأخر، ولم تكن هناك أدوات على دكة البدلاء تستطيع إفادة الفريق".

الأهلي يتعادل إيجابياً أمام الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا

أنتهت منذ قليل أحداث مباراة النادي الأهلي أمام الحرس الوطني النيجري بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل.

وأفتتح النادي الأهلي التسجيل في بداية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء سددها علي معلول قبل أن يعادل فريق الحرس الوطني النتيجة عن طريق جبريلا دوي.