/656396/الأهلي-يكرم-سفير-مصر-بالنيجر-قبل-العودة-إلى-القاهرة
قامت بعثة النادي الأهلي خلال تواجدها بالنيجر للقاء الحرس الوطني، بدور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، بإهداء درع النادي الأهلي للسفير المصري نبيل مكي.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وتستعد بعثة الأهلي لمغادرة النيجر وتتواجد حاليا بالمطار من أجل العودة إلى القاهرة، والاستعداد لمباراة العودة الأسبوع القادم.
وتواجد السفير المصري بالنيجر مع بعثة النادي الأهلي منذ وصول الفريق إلى النيجر ورافق البعثة في كل مكان وتحضير كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة.
ووجه سيد عبد الحفيظ الشكر للسفير نبيل مكرم، بعد المجهود الكبير المبذول لكل أعضاء السفارة ومساعدة النادي الأهلي.
وأكد سيد عبد الحفيظ أن السفارة المصرية بالنيجر ساعدت البعثة كثيرا خلال تواجدها بالنيجر وكان هناك تنسيق بين البعثة والسفارة من أجل تذليل العقبات خلال التواجد بالنيجر.
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