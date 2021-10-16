/656397/تعليم-النواب -تناقش-طلب-الإحاطة-المقدم-من-النائب-مصطفى-سالم-ضد-وزير-التربية-والتعليم-الاثنين-القادم

دوت الخليج و من الجدير بالذكر أن هذا هو طلب الإحاطة الوحيد الذي ادرجتة اللجنة ضمن جدول أعمالها هذا الاسبوع .

وكان النائب مصطفي سالم قد تقدم بطلب احاطة ضد وزير التربية والتعليم بشأن العجز في هيئة التدريس في المناطق الادارات التعليمية المختلفة بسوهاج .

سالم اتهم الوزير بعدم الامتثال للقانون وطلب التطوع المجاني من المدرسين

وأوضح بأنه علي الرغم من صدور الكتاب الدوري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ والخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة والاستعانة بالمؤهلات العليا التربوية للعمل بالمدارس نظير اجر عن الحصة الواحدة قيمته ٢٠ جنيها، إلا أنه تم الإعلان بمختلف الادارات التعليمية بسوهاج عن سد العجز في التخصصات المختلفة عن طريق التطوع وبدون اجر وذلك بالمخالفة للقرار الخاص بمنح اجر عن الحصة الواحدة ٢٠ جنيها. وقد بدأت مديرية التربيةو التعليم بسوهاج بالفعل في الحصول على طلبات التطوع وهو الأمر المخالف للقرار الخاص بالعمل مقابل اجر بالحصة. وذلك في ذات الوقت الذي أهملت فية الوزارة ملف ٣٦ الف معلم السابق اختيارهم والتعاقد معهم وتدريبهم وتشغيلهم بالمدارس عدة شهور ولم تتجهة الاستعانة بهم مرة أخري لسد العجز بل اتجهت ناحية اصدار قرارات جديدة للتعيين بالحصة مقابل الآجر و الذي لم يطبق أيضا وتطلب حاليا من المدرسين العمل تطوعا دون آجر مما يشير إلي تخبط الوزارة في التعامل مع هذا الملف.