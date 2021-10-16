/656399/إيهاب-جلال-شريف-إكرامي-قدم-مباراة-ممتازة-أمام-عزام-التنزاني-وعبد-الله-السعيد-جاهز-لمباراة-العودة

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه سعيد بتحقيق التعادل أمام عزام التنزاني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" فريق عزام قدم مباراة جيدة وكان لهم فرصتين، وتمكنا أن نصنع العديد من الفرص خلال المباراة، ولكن لم نتمكن في تسجيل الأهداف".

وزاد" إسلام عيسى لديه إصابة ومن الصعب لعب مباراة العودة القادمة، ونسعى لتواجدة معنا خلال الفترة القادمة، لأنه من الأساسيين لدينا".

وواصل" عبد الله السعيد كان يعاني من شد في العضلة الخلفية، وسيتواجد معنا في لقاء العودة بشكل طبيعي، ونسعى للتواجد في الدور القادم في بطولة الكونفدرالية".

واختتم" شريف إكرامي قدم مباراة جيدة للغاية، وأبارك له على الوصول لـ 99 مباراة في بطولات أفريقيا".

إيهاب جلال: تجربة الزمالك الودية مفيدة للغاية.. ونستعد للدوري العام والكونفدرالية بشكل ممتاز

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن تجربة اللقاء الودي أمام الزمالك كانت جيدة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات عقب المباراة للمركز الإعلامي" كان لدينا 6 غيابات أساسية أمام الزمالك، ورغم ذلك قدمنا مباراة كبيرة من الناحية الفنية والخططية".

وزاد" اللعب أمام الزمالك كان بمثابة التجهيز القوي للموسم الجديد، خاصة أن بطولة الدوري تقترب من البداية خلال الفترة القادمة، وأيضا إعداد قوي لمباريات الكونفدرالية الأفريقية".

وواصل" راضي تماما على مستوى اللاعبين خلال اللقاء، وتم منح الفرصة للعناصر الشابة المميزة، وظهرت بشكل وأداء جيد للغاية، والمجموعة التي شاركت كانت مميزة للغاية".

وأكمل" لم أدفع بحسين السيد منذ بداية المباراة لأنه لم يتدرب مع الفريق كثيرا ويجب أن تكون البداية هادئة وفضلت عدم الدفع به خلال المباراة".

واختتم" نستعد خلال الفترة القادمة لمباراة عزام التنزاني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية ونسعى للصعود للدور القادم".

التعادل السلبي يحسم مباراة الزمالك وبيراميدز ودياً

انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء ودي جمع بين الفريقين، استعداد للموسم الجديد للدوري العام الممتتاز، وشهد على اللقاء ملعب الدفاع الجوي.

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والزمالك بالتعادل السلبي بدون أهداف، الودية التي تقام على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.