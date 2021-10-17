صندوق الإسكان الاجتماعى: 1.5 مليون مواطن استفادوا من التمويل العقارى

وأضافت عبدالحميد -فى اتصال هاتفى مع برنامج (على مسئوليتى)، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية (صدى البلد) اليوم السبت- "أن ما جرى افتتاحه اليوم من وحدات سكنية خاصة بأهالى المناطق غير الآمنة فى نزلة السمان وسن العجوز؛ يؤكد أننا نسير فى اتجاه افتتاح وحدات سكنية للمناطق غير الآمنة والإسكان الاجتماعى بالتوازى".
وشددت على أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل القضاء على أى منطقة عشوائية.
وبينت أنه تم الانتهاء من 85% من المناطق غير الآمنة، قائلة: "أوشكنا على الانتهاء من الـ 15% المتبقية".
وأكدت أن 380 ألف أسرة استفادت من مشروعات الإسكان الاجتماعى واستفادوا من مبادرات التمويل العقارى، مضيفة: "نحن بصدد تسليم 150 ألف وحدة إضافية للحاجزين فى الإعلان العاشر".
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