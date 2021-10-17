مستشار الرئيس: تطعيم 60 مليون مواطن بلقاح كورونا نهاية العام الجارى

وأشار تاج الدين -فى اتصال مع برنامج (كلمة أخيرة)، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر فضائية (أون إى.) مساء اليوم السبت- إلى أن تطعيم كورونا يشابه كثيرا تطعيم الانفلونزا الموسمية، وتأثيره يستمر من 6 - 9 أشهر داخل جسم الإنسان، والحد الأقصى لبعض الناس يستمر عاما"، مبينا أن الإنسان بحاجة إلى تطعيم آخر عقب عام.
وأضاف "أن التطعيم بالجرعة الثالثة بلقاح كورونا سيبدأ بأولوية الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".
ونوه بأن الملحمة المصرية -برعاية رئيس الجمهورية- فى توفير اللقاحات ومن مصادر متعددة والاتفاق على تصنيع أحد هذه اللقاحات محلية أنجز كمية كبيرة من اللقاحات تصل فى نهاية الشهر الحالى إلى 60 مليون جرعة تكفى المطلوب سواء من تناولها أو من سيتناول جرعة ثالثة.
وبين أن هناك إقبالا شديدا على منافذ التلقيح التى وصلت إلى 1200 منفذ، سواء لتناول الجرعة الأولى أو الثانية.
وحول تطعيم طلاب المرحلة الثانوية، قال تاج الدين: "نبدأ أولا بفئات طلاب الجامعات الأقل من 18 عاما بأنواع اللقاحات التى أجيزت وتم تجربتها سريريا، ثم طلاب الثانوية العامة"، مبينا أنه ليس كل اللقاحات أجيز استخدامها لأقل من 18 عاما، مشيرا إلى أن لقاح "فايزر" مسموح به لأقل من 18 عاما وهناك لقاحات تحت التجارب وعند الموافقة عليها سيتم استخدامها.
ولفت إلى أن كل التجارب الإكلينيكية والمشاهدات العلمية تبين أن هذا الفيروس سيكون على غرار الانفلونزا فى العالم ويتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة ضده بما فيها احتمالية التطعيمات.
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