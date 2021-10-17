«خطط عمل دور الانعقاد ونظر تشريعات المسنين والتكنولوجيا المالية»..كل ما يدور بلجان مجلس النواب الـ25 النوعية اليوم

/656393/خطط-عمل-دور-الانعقاد-ونظر-تشريعات-المسنين-والتكنولوجيا-الماليةكل-ما-يدور-بلجان-مجلس-النواب-الـ25-النوعية-اليوم

تشهد لجان مجلس النواب اليوم الأحد، شروع عدد كبير منهم فى إعداد خطة عمل دور الانعقاد الثانى، فيما آخرون ينطلقون فى المناقشات حيث لجنة التضامن بشأن قانون حقوق المسنين، والشئون الإقتصادية بشأن إتفاقيات إقتصادية وأيضا لجنة التعليم فيما تستعرض لجنة الإتصالات قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأيضا لجنة الإسكان بشأن إشكاليات الصرف بالمنوفية والمنيا.

دوت الخليج

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تنظر مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، والشئون الاقتصادية تستكمل نظر الاتفاقيتين المتبقيتين من دور الانعقاد السابق، وهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك، في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021، ونظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، والموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021، و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، والموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.

لجنة العلاقات الخارجية ستناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السـفر الدبلوماسية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021، الشئون العربية ستناقش خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

«خطط عمل دور الانعقاد ونظر تشريعات المسنين والتكنولوجيا المالية»..كل ما يدور بلجان مجلس النواب الـ25 النوعية اليوم

الشئون الإفريقية أيضا ستناقش خطة وزارة البيئة في الشأن الإفريقي، فيما الدفاع والأمن القومي، ستناقش مقترح خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني. وأيضا الاقتراحات والشكاوى، مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وأيضا القوى العاملة حيث إعداد (مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الحالي)، تمهيداً لتقديم بيان بذلك إلى رئيس المجلس، وذلك في إطار حكم المادة (45) من اللائحة الداخلية للمجلس.

لجنة الصناعة ستشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.

لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستشهد استكمال نظر مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وأيضا الطاقة والبيئة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وأيضا الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ستشهد مناقشة الإطار العام لمشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة التعليم والبحث العلمي، ستشهد مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (325) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

أيضا لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ستشهد مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص الأزهر الشريف (التعليم الأزهري، دار الإفتاء المصرية) و(التعليم الأزهري، دار الإفتاء المصرية)، فيما لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

«خطط عمل دور الانعقاد ونظر تشريعات المسنين والتكنولوجيا المالية»..كل ما يدور بلجان مجلس النواب الـ25 النوعية اليوم

أيضا لجنة الإعلام والثقافة والآثار، تشهد مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، ولجنة السياحة والطيران المدني تشهد الاستماع الى آراء ممثلي الاتحاد المصرى للغرف السياحية للوقوف على المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع السياحى.

أيضا لجان الشئون الصحية والنقل والمواصلات تشهد مناقشة وإقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني فيما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشهد مناقشة تقرير مشروع قانون " تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية" المقدم من الحكومة في صورته النهائية.

لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير تشهد مناقشة طلبات إحاطة بشأن البطء الشديد في أعمال الصرف الصحي ببعض قرى مركز منوف – محافظة المنوفية، ولحاجة إلى توصيل خطوط الصرف الصحي بقرية أبو جـرج – التابعة لمركز بني مزار – محافظة المنيــا، والبطء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى مركز ملــوي – محافظة المنيــا أيضا لجان الإدارة المحلية، والشباب والرياضة وحقوق الإنسان ستناقش وضع رؤية لخطة عمل اللجنة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني