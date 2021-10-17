/656398/أحمد-شوبير-روح-الأهلي-غائبة-منذ-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن أداء النادي الأهلي خلال مباراة الحرس الوطني، والذي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أحمد شوبير عبر صفحتة الرسمية "بصراحة وبوضوح لا أرى روح فريق النادي الأهلي منذ الفوز على كايزر شيفز في نهائي أفريقيا".

وتعادل النادي الأهلي اليوم أمام الحرس الوطني، بدور الذهاب لدور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وكان بيتسو موسيماني تحدث بعد المباراة وأكد أنه غير سعيد بالتعادل وكان يبحث عن الفوز فقط ولكن لم يحدث ذلك.

وأهدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ورئيس البعثة، السفير المصري نبيل مكرم، بالحصول على درع النادي وذلك قبل العودة إلى القاهرة.

طه إسماعيل يهاجم بيتسو موسيماني بعد التعادل أمام الحرس الوطني.. ومفاجأة في اختيار رجل المباراة

‏أكد طه إسماعيل، محلل قنوات أون تايم سبورتس، أن أداء لاعبي الأهلي أمام الحرس الوطني لم يكن مقنعا خاصة في الشوط الثاني.

وأضاف خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والحرس الوطني "لاعبي الأهلي لديهم تعب بدني وذهني، ولم يكن هناك تركيز خلال المباراة من أجل التركيز وتسجيل الأهداف".

أحمد شوبير

وواصل" متعجب من عدم مشاركة بدر بانون في وقت مبكر خاصة أن لاعبي الحرس الوطني كانوا متفوقين في الكرات الهوائية، ولم يكن هناك أي تركيز وفازوا بجميع الكرات أمام دفاعات النادي الأهلي وكان لابد من مشاركة بدر بانون في وقت مبكر".

وزاد" أكرم توفيق كان نجم اللقاء من جانب الأهلي، بالرغم من أنه شارك في أوقات قليلة ولكنه قدم مستوى متميز، وكان اللاعب الوحيد الذي يحافظ على الكرة وزيادة الاستحواذ للنادي الأهلي، وباقي اللاعبين لم يكن هناك تركيز من جانبهم، وهذا أمر محير".

واختتم" الحرس الوطني تفوق في شوط المباراة الثاني، وموسيماني دائما يتأخر في التغييرات، وهذه مشكلة كبيرة لابد من حلها، ومشاركة وليد سليمان بدلا من كهربا جاءت في وقت متأخر، ولم تكن هناك أدوات على دكة البدلاء تستطيع إفادة الفريق".

الأهلي يتعادل إيجابياً أمام الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا

أنتهت منذ قليل أحداث مباراة النادي الأهلي أمام الحرس الوطني النيجري بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل.

وأفتتح النادي الأهلي التسجيل في بداية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء سددها علي معلول قبل أن يعادل فريق الحرس الوطني النتيجة عن طريق جبريلا دوي.