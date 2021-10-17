أسقف دشنا يلغى احتفالات عيد تجليسه حزنا على وفاة الأنبا كاراس

جدة - نرمين السيد - أعلن الأنبا تكلا أسقف دشنا، إلغاء الاحتفالات التى كانت مقررة بمناسبة عيد تجليسه، حزنا على وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان وإدفو والأنبا كاراس أسقف عام المحلة، واللذان توفيا متأثرين بفيروس كورونا.





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