وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - ومن المنتظر أن يتناول الجانبان - خلال اللقاء الذى يجرى بمقر وزارة الخارجية - العلاقات المصرية البربطانية المتميزة، وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الآنية.

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