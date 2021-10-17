إصابة مي كساب بفيروس كورونا.. «تفاصيل»

أُصيبت الفنانة المصرية مي كساب بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراها المسحة وثبُت إيجابية نتيجتها.

دوت الخليج يكشف كواليس إصابة الفنانة مي كساب بفيروس كورونا المستجد.

مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت كساب إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث طالبت مي جمهورها بالدعاء لها قائلة: "‏الحمد لله كورونا ادعولي"، ولم تكشف عن كواليس إصابتها.

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيها، داعين المولى عز وجل أن يمن عليها بالشفاء العاجل.

مي كساب تتألق في حكاية «عقبال عوضك»

على الصعيد الآخر، شاركت مي كساب مؤخرًا في حكاية «عقبال عوضك» من الموسم الثانى من مسلسل «زى القمر»، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام.

وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة العنوسة فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

أول تعليق من مي كساب على نجاح حكايتها عقبال عوضك

وأعربت الفنانة المصرية مي كساب عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على دورها في حكاية «عقبال عوضك» والنجاح الذي شهده العمل، مشيرة إلى أن هذا النجاح عوض من الله لها.

غردت كساب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏ألف حمد وشكر لله، إن مع العسر يسرا عوض ربنا كبير وكريم أنا ربنا عوض صبري خير.. شكًرا من قلبي لكل شخص كان سبب في سعادتي النهارده ربنا يكملها بالخير والنجاح".

وكانت مي كساب طالبت من الصحفين والمواقع الإخبارية عدم تداول كلمة عنوسة بشأن مسلسلها «عقبال عوضك»، واستبدالها ب «تأخر الزواج»، حفاظًا منها على مشاعر الفتيات وتغير المصطلحات الخاطئة.

مي كساب توجه رسالة شديدة اللهجة للمواقع الإخبارية

غردت كساب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏إلي الساده الصحفيين اللذين تناولون أخبار مسلسلي عقبال عوضك الذي سوف يبدأ عرضه اليوم بإذن علي قناه cbc، رجاء مني ومن أسرة العمل إستبدال كلمه عنوسه ب تأخر الزواج".

وأضافت كساب: "حفاظًا منا علي مشاعر بناتنا وحرصًا علي رقي المجتمع في تغيير الأفكار والمصطلحات الخاطئه ولكم مني جزيل الشكر".