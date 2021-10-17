انخفاض ملحوظ .. الأرصاد تتوقع حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة، فى بيان سابق لها، أن طقس الأحد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، وتكون حالة الطقس ليلًا معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ولفتت الهيئة إلى أن هناك شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت الهيئة أن هناك نشاط رياح على جنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

القاهرة: العظمى 30 - الصغرى 21.

الإسكندرية: العظمى 27 - الصغرى 20.

المنصورة: العظمى 30 – الصغرى 20.

سوهاج: العظمى 37 – الصغرى 22.

أسوان: العظمى 41 – الصغرى 26.

كاترين: العظمى 28 – الصغرى 16.