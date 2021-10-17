بعد رقصه مع نجمات مهرجان الجونة.. حسن أبو الروس وزوجته يلغيان متابعة بعضهما

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أثار الفنان حسن أبو الروس التساؤلات خلال الساعات الماضية، حول انفصاله عن زوجته مصممة الجرافيك العالمية غادة والي، بعد مرور 4 أشهر فقط على زواجهما.

دوت الخليج يكشف حقيقة انفصال الفنان حسن أبو الروس عن زوجته غادة والي، بعد إلغاء متابعتهما لبعضهما.

غادة والي تلغي متابعة زوجها حسن أبو الروس

قامت غادة والي بإلغاء متابعتها لزوجها حسن أبو الروس على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ليقوم هو الآخر بإلغاء متابعتها.

وقع قرار إلغاء المتابعة، تزامنًا مع الضجة التي يحدثها أبو الروس برقصه مع نجمان مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، ومرافقته المستمرة للفنانة دينا الشربيني، واللذان تعاون سويًا في فيديو كليب «فلتت مني».

غياب غادة والي عن مرافقة زوجها حسن أبو الروس بالجونة تثير حيرة الجمهور

هذا وقد لاحظ الجمهور تغيب غادة والي عن المهرجان وعدم مرافقتها لزوجها حسن أبو الروس خلال فعاليته.

حفل زفاف أبو الروس بالملاهي

وفى وقت سابق احتفل الفنان حسن أبو الروس، بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والى، وتداول عدد من أصدقائهما صورا وفيديوهات من حفل الزفاف الذى تصدر صفحات السوشيال ميديا، حيث أقيم الزفاف وسط الألعاب فى مدينة ملاهى.

وأطلق حسن أبو الروس أغنية حفل زفافه "كل الناس" مع فريق الصواريخ، بعد انتشارها بشكل كبير عبر تطبيق تيك توك فى شكل فيديو كليب، ولكن بفكرة غريبة والاستعانة بمقاطع مستخدمى تيك توك اللذين قاموا بتصويرها ونشرها على التطبيق.

حسن أبو الروس يهدي كليب أغنية كل الناس لزوجته

وطرح حسن أبو الروس، الفيديو كليب على يوتيوب وكتب قائلا: "قررنا نعمل كليب كل الناس بكل الناس"، كما تصدرت الأغنية تريند يوتيوب واحتلت المركز السادس، وأغنية "كل الناس" كانت هدية حسن أبو الروس لعروسه في حفل زفافهما، وكانت تحمل اسم مفيش منك.

حسن ابو الروس محط سخرية الجمهور بسبب إطلالاته

ومن ناحية أخرى، سخر المؤلف المصري أيمن سليم من الفنان حسن أبو الروس بسبب ملابسه بكليب «فلتت مني» الذي جمعه بالنجمة دينا الشربيني ضمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.