مهرجان الجونة السينمائي يتصدر تريند «تويتر» بسبب إطلالات نجومه

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دوت الخليج يرصد تصدر مهرجان الجونة السينمائي تريند توتير العالمي بثالث أيام دورته الخامسة.

نجوم ونجمات الفن يتألقون على ريد كاربت الجونة السينمائي

خطف نجوم ونجمات الوسط الفني أنظار جمهورهما بإطلالتهم المتألقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هاشتاج مهرجان الجونة السينمائي، واحتل الصدارة من بين الهاشتاجات، وقُيمت إطلالات الفنانين من قبل جمهورهم.

السجادة الحمراء تشهد جرأة نجمات الفن

فما بين الشفاف والقصير، تنافست نجمات الفن على لقب الفستان الأكثر جرأة، أمس بثالث أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعاليته أول أمس الخميس، ولم يتوقف الأمر عند كونه مكشوف فقط بل أن بعضهن ارتدوه دون حمالة صدر.

قائمة النجوم المشاركين في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

هذا ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني.

يسرا وإيناس الدغيدي أول الحاضرين بالجونة السينمائي

وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

حريق مهرجان الجونة السينمائي الدولي

وكان نشب حريق مساء أمس الأربعاء، بقاعة بلازا، إحدى قاعات مهرجان الجونة، وتسبب ذلك في حدوث حالة كبيرة من الخوف والهلع لدى المشاركين في المهرجان، لذلك حرصت إدارة المهرجان على طمأنة جميع المشاركين بهذه الدورة.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017.