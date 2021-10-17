راغب علامة يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «سيبنى ليه»

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يستعد المطرب اللبناني راغب علامة لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «سيبنى ليه» ذات طابع رومانسي، ومن المتوقع أن تحقق نجاحًا واسعًا وتلاقي إعجاب الجمهور.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية «سيبني ليه» للفنان اللبناني راغب علامة.

أغنية سيبني ليه لراغب علامة

أغنية «سيبني ليه»، كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وتوزيع جون مارى رياتشى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت.

راغب علامة يخضع لعمليات حقن بوتكس

من ناحية أخرى، كشف الفنان اللبناني راغب علامة، خلال حديثه مع الإعلامية سمر يسري في برنامج «يوم ليك»، والمذاع عبر قناة الحياة، عن خضوعه لعملية حقن بوتكس، مؤكدًا أنه ليس ضد عمليات التجميل.

راغب علامة ضيف سمر يسري

وقال راغب علامة خلال حواره مع سمر يسري: "إني أخاف أحيانًا من خسارة معجبيني مع تقدمي في العمر، وأني أعمل للحفاظ على لياقتي البدنية مشيرًا إلى أن العمر ليس رقم وأنه رياضي وخالد ولؤي ابنيه رياضيين.

آخر حفلات راغب علامة بالقاهرة

وعلى جانب آخر، أحيا الفنان اللبناني راغب علامة والجزائري الشاب خالد حفلًا غنائيًا كبيرًا، مؤخرًا في الهواء الطلق بحديقة فندق شهير بالقاهرة، وحرص العديد من الفنانين على الحضور منهم: روجينا، وإدوارد، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، وماجد المصري، واللاعب السابق محمد زيدان، ورفع الحفل لافتة كامل العدد.

راغب علامة يثير الجدل برقصه مع روجينا

وكانت أثار راغب علامة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رقصه الجرئ مع روجينا الفنانة المصرية وزوجة نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي خلال حفله الأخير بالقاهرة، وأحدث ضجة عارمة بين رواد السوشيال ميديا.

روجينا توضح سبب رقصها مع راغب علامة

هذا وردت الفنانة المصرية روجينا على انتقادات الجمهور لها بسبب رقصها مع المطرب اللبناني راغب علامة، مشيرة إلى أن السر وراء تلك الانتقادات هو غيرة الجمهور عليها، مؤكدة خلال لقائها ببرنامج «et بالعربي» أن رقصها مع راغب علامة لم يضعها في مأزق مع زوجها الدكتور أشرف زكي لأنه متفهم إلى حد كبير كما أنه يحب راغب أيضًا.

وأضافت روجينا: "أنا من عشاق النجم راغب علامة، فلك أن تتخيل أنا جالسة ضمن الحضور فنزل لي من على المسرح علشان يسلم عليا، أنا كنت طايرة من الفرحة، واللي كانت على المسرح هي واحدة من جمهور راغب علامة وليست روجينا الفنانة أو الممثلة".