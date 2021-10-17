/656406/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة
تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم برشلونة ضد فالنسيا فى الدورى الإسبانى.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
إيفرتون أمام فريق وست هام يونايتد في تمام الساعة الثالثة ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
نيوكاسل يونايتد أمام توتنهام هوتسبير في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
رايو فاليكانو أمام إلتشي في تمام الساعة الثانية ظهرا
سيلتا فيجوأمام إشبيلية في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا
فياريال أمام أوساسونا في امام الساعة السادسة والنصف مساء
برشلونة أمام فالنسيا في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كالياري أمام سامبدوريا في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا
إمبولي أمام أتلانتا في تمام الساعة الثالثة عصرا
جنوى أمام ساسولوفي تمام الساعة الثالثة عصرا
أودينيزي أمام بولونيا في تمام الساعة الثالثة عصرا
نابولي أمام فريق تورينو في تمام الساعة السادسة مساء
يوفنتوس أمام فريق روما في تمام الساعة التاسعة إلا ربع
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن أمام فريق بايرن ميونخ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا
أوجسبورج أمام أرمينيا بيليفيلد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
قاسم باشا أمام فريق جوزتبه في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا
جالاتا سراي أمام قونيا سبور في تمام الساعة الثالثة عصرا
ألتاي أمام فاتح قرا جمرك في تمام الساعة الثالثة عصرا
طرابزون سبور أمام فريق فناربخشة الساعة السادسة مسائ
مواعيد مباريات الدورى السعودى
الفتح أمام فريق التعاون في تمام الخامسة إلا ربع مساء
الحزم أمام فريق الفيصلي في تمام الساعة الخامسة والربع مساء
ضمك أمام فريق الاتحاد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء
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