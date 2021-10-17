الارشيف / أخبار مصرية

مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

/656406/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم برشلونة ضد فالنسيا فى الدورى الإسبانى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 

إيفرتون أمام فريق وست هام يونايتد في تمام الساعة الثالثة ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نيوكاسل يونايتد أمام توتنهام هوتسبير في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو أمام إلتشي في تمام الساعة الثانية ظهرا                  

سيلتا فيجوأمام إشبيلية في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا                

فياريال أمام أوساسونا في امام الساعة السادسة والنصف مساء

برشلونة أمام فالنسيا في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري  أمام سامبدوريا في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا   

إمبولي أمام  أتلانتا في تمام الساعة الثالثة عصرا             

جنوى أمام  ساسولوفي تمام الساعة الثالثة عصرا  

أودينيزي أمام بولونيا في تمام الساعة الثالثة عصرا         

نابولي  أمام فريق  تورينو  في تمام الساعة السادسة مساء          

يوفنتوس أمام فريق روما  في تمام الساعة التاسعة إلا ربع        

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن أمام فريق بايرن ميونخ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

أوجسبورج أمام أرمينيا بيليفيلد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء           

مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا أمام فريق جوزتبه في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا       

جالاتا سراي أمام قونيا سبور في تمام  الساعة الثالثة عصرا                

ألتاي  أمام فاتح قرا جمرك  في تمام الساعة الثالثة عصرا

طرابزون سبور أمام فريق فناربخشة  الساعة السادسة مسائ

مواعيد مباريات الدورى السعودى

الفتح أمام فريق التعاون في تمام الخامسة إلا ربع مساء              

الحزم أمام فريق  الفيصلي في تمام الساعة الخامسة والربع مساء                    

ضمك  أمام فريق الاتحاد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا