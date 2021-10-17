/656406/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم برشلونة ضد فالنسيا فى الدورى الإسبانى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي إيفرتون أمام فريق وست هام يونايتد في تمام الساعة الثالثة ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium نيوكاسل يونايتد أمام توتنهام هوتسبير في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني رايو فاليكانو أمام إلتشي في تمام الساعة الثانية ظهرا سيلتا فيجوأمام إشبيلية في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا فياريال أمام أوساسونا في امام الساعة السادسة والنصف مساء برشلونة أمام فالنسيا في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإيطالي كالياري أمام سامبدوريا في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا إمبولي أمام أتلانتا في تمام الساعة الثالثة عصرا جنوى أمام ساسولوفي تمام الساعة الثالثة عصرا أودينيزي أمام بولونيا في تمام الساعة الثالثة عصرا نابولي أمام فريق تورينو في تمام الساعة السادسة مساء يوفنتوس أمام فريق روما في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مواعيد مباريات الدوري الألماني باير ليفركوزن أمام فريق بايرن ميونخ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا أوجسبورج أمام أرمينيا بيليفيلد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء مواعيد مباريات الدوري التركي قاسم باشا أمام فريق جوزتبه في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا جالاتا سراي أمام قونيا سبور في تمام الساعة الثالثة عصرا ألتاي أمام فاتح قرا جمرك في تمام الساعة الثالثة عصرا طرابزون سبور أمام فريق فناربخشة الساعة السادسة مسائ مواعيد مباريات الدورى السعودى الفتح أمام فريق التعاون في تمام الخامسة إلا ربع مساء الحزم أمام فريق الفيصلي في تمام الساعة الخامسة والربع مساء ضمك أمام فريق الاتحاد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء

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