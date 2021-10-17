/656407/اليوم-مؤتمر-صحفى-لمهرجان-الموسيقى-العربية-الـ-30-بالأوبرا-بحضور-حلمي-بكر

تعقد دار الأوبرا المصرية مؤتمرًا صحفيًا في السادسة مساء اليوم الأحد بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل المؤتمر الصحفى لمهرجان الموسيقى العربية الـ 30 بالأوبرا.

قائمة المشاركين بالمؤتمر الصحفى لمهرجان الموسيقى العربية

ويشهد المؤتمر حضور الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا والمهرجان، الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وأعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الدكتور رضا رجب، الدكتور حسن شرارة، الدكتور عماد عاشور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار يحيى الموجي، الموسيقار زياد الطويل، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد رحيم، الدكتور ماجد سرور، الإعلامي أمجد مصطفى، الفنان أمجد العطافي، الإعلامى محمد منير، والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية.

بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الإذاعية.

المحاور البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية

وأعلنت مؤخرًا دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر المحاور البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ30 والذى تديره الفنانة جيهان مرسي ويقام فى الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل حيث أعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة رشا طموم أربعة محاور تأتى تحت العنوان الرئيسى "الآلات الموسيقية فى الإبداع الموسيقي العربي المعاصر".

من ناحية أخرى، تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف حيث تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وبمشاركة النجم إيهاب توفيق وذلك في الثامنة مساء الاثنين 18 أكتوبر على مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج فاصلين يحيى الثاني النجم ايهاب توفيق بباقة مختارة من الابتهالات الروحانية والمديح النبوي منها الا رسول الله ، انا بمدح نبينا ، المسك فاح ، دعوني ، مدد يا نبي وغيرها .. اما الاول يضم ليالي رسول الله - ألف ألف صلاة لـ أحمد عبد الله ، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي، سلام الله يا طه لـ جمال سلامة، صلوا يا أهل الكمال لـ الشيخ محمد عبد الله، مولاي الهادي لـ عبد العظيم محمد، خد بإيدي لـ عبد المنعم البارودي أداء محمد عبد الحميد، أمنية سمير، حسام صقر، آيات فاروق .