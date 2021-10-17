واستعرض الفيلم، جهود الدولة فى تجديد الخطاب الدينى، والارتقاء بالمستوى العلمى والثقافى لأئمة الأوقاف، من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب فى مدينة السادس من أكتوبر.
كما سلط الفيلم الضوء على جهود الأوقاف لتجديد المساجد، وإعادة إعمارها، وبناء الجديد منها، وأيضًا إرسالها لقوافل إلةى مختلف دول العالم، بهدف نشر الفكر الوسطى.
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إن البشرية لن تعرف إنسانا أنبل ولا أعظم، ولا أعز على الله من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها لن تعرف معلمًا أحسن تطبيقا للسماحة والرحمة منه.
وأضاف محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال احتفال الوزارة بالمولد النبوى الشريف، بحضور الرئيس السيسى، أن النبى محمد كان أعظم الناس خلقا، وأحسنهم سماحة ويسرا.
وأكد أن الأمة الآن بحاجة إلى التأسى بسنة النبى صلى الله عليه وسلم، لنكون خير أمة أخرجت للناس، متابعًا: "خير الناس أنفعهم للناس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفالية المولد النبوى.. السيسى يشاهد فيلم واقع فريد عن تجديد الخطاب الدينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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