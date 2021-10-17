احتفالية المولد النبوى.. السيسى يشاهد فيلم واقع فريد عن تجديد الخطاب الدينى

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، فيلمًا تسجيليًا من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان "واقع فريد"، وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة الأوقاف للاحتفال بالمولد النبوى الشريف.





واستعرض الفيلم، جهود الدولة فى تجديد الخطاب الدينى، والارتقاء بالمستوى العلمى والثقافى لأئمة الأوقاف، من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب فى مدينة السادس من أكتوبر.

كما سلط الفيلم الضوء على جهود الأوقاف لتجديد المساجد، وإعادة إعمارها، وبناء الجديد منها، وأيضًا إرسالها لقوافل إلةى مختلف دول العالم، بهدف نشر الفكر الوسطى.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إن البشرية لن تعرف إنسانا أنبل ولا أعظم، ولا أعز على الله من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها لن تعرف معلمًا أحسن تطبيقا للسماحة والرحمة منه.

وأضاف محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال احتفال الوزارة بالمولد النبوى الشريف، بحضور الرئيس السيسى، أن النبى محمد كان أعظم الناس خلقا، وأحسنهم سماحة ويسرا.

وأكد أن الأمة الآن بحاجة إلى التأسى بسنة النبى صلى الله عليه وسلم، لنكون خير أمة أخرجت للناس، متابعًا: "خير الناس أنفعهم للناس".