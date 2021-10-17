وزير الأوقاف فى احتفالية المولد النبوى: الأديان رحمة ونزلت لإسعاد الناس

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إن البشرية لن تعرف إنسانا أنبل ولا أعظم، ولا أعز على الله من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها لن تعرف معلمًا أحسن تطبيقا للسماحة والرحمة منه.





وأضاف محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال احتفال الوزارة بالمولد النبوى الشريف، بحضور الرئيس السيسى، أن النبى محمد كان أعظم الناس خلقا، وأحسنهم سماحة ويسرا. وأكد أن الأمة الآن بحاجة إلى التأسى بسنة النبى صلى الله عليه وسلم، لنكون خير أمة أخرجت للناس، متابعًا: "خير الناس أنفعهم للناس". وشدد على أن الأديان كلها رحمة، وأنزلت لسعادة الناس، مشيرا إلى قول الله تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

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