وزير الأوقاف: لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق فى أمور دنيانا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إن الوزارة انتهت بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، من إصدار المجموعة الثانية من سلسلة "رؤية"، والتى تهدف لمحاربة الفكر المتطرف.





وأضاف محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال احتفال الوزارة بالمولد النبوى الشريف، بحضور الرئيس السيسى، أن السلسلة منذ أن بدأت الأوقاف فيها، وحتى الآن بلغ عدد إصداراتها 83 إصدارًا، كلها تعالج قضايا فكرية وثقافية. وشدد وزير الأوقاف على أنه "لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق فى أمور دنيانا". وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن البشرية لن تعرف إنسانا أنبل ولا أعظم، ولا أعز على الله من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها لن تعرف معلمًا أحسن تطبيقا للسماحة والرحمة منه.

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