رئيس الوزراء يستعرض آليات استغلال مياه الصرف الزراعى بعد معالجتها

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا لاستعراض آليات الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الزراعى بعد معالجتها، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول الوزارة.





وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها، خلال الفترة الحالية، من أجل تعظيم مواردنا من المياه، وهى مشروعات عديدة فى مجالات متنوعة، أبرزها: تبطين وتأهيل الترع والمساقى، والتحول من الرى التقليدى بالغمر إلى منظومة الرى الحديثة، ومشروعات تحلية مياه البحر، إلى جانب مشروعات استغلال مياه الصرف الزراعى بعد معالجتها، وهو موضوع اجتماعنا.

من جانبه، استعرض وزير الموارد المائية والرى موقف المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى، قائلا :" توجد، مبدئيا، إمكانية لاستغلال كميات كبيرة من مياه المصارف المتدفقة للبحر والبحيرات، وذلك فى حالة التخلص من الأملاح المركزة بها، وبعد قيام وزارة البيئة بدراسة الأثر البيئى".

وأشار الدكتور محمد عبد العاطى، إلى أهمية مشروعات تأهيل الترع والمساقى وتطبيق منظومة الرى الحديث، إلى جانب مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى الجارى تنفيذها، مضيفا فى هذا الصدد أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها، إضافة إلى ما تم من تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها، وكذا مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا، من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا.