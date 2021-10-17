القوى العاملة: تعيين 42 شاباً .. والتفتيش على 125 منشأة بشمال سيناء

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 42 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 401 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 27 شهادة قياس مستوى المهارة، و27 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 125 منشأة، والقيام بـ 2 حملة تفتيش شامل ، وتلقى 3 شكاوى عمالية تم إحالتها للقضاء ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 5 منشآت يعمل بها 312 عاملا.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً وإجتماعياً ، قامت المديرية بصرف 2 منحة مولود لـ 2 عمال بمبلغ 4 آلاف جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من العمالة المسجلة بالمديرية 633 عاملاً .

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.