الرئيس السيسى يصل مقر احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مركز المنارة للمؤتمرات، للمشاركة في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى. ويكرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال، عددا من علماء ورجال الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم الملموسة في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

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