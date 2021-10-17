/656422/بث-مباشر-السيسي-يشهد-احتفالية-المولد-النبوى-الشريف-في-مركز-المنارة
يقدم موقع دوت الخليج، بثًا مباشر لوقائع مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي.
بث مباشر السيسي يشهد احتفالية المولد النبوى الشريف في مركز المنارة
ومن المرتقب أن يشهد الاحتفال تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من علماء ورجال الدين داخل مصر وخارجها، لما قدموه من جهود كبيرة فى المجال الدعوى.
هذا ويحتفل الكثير من المسلمين فى العالم العربي بذكرى المولد النبوي، حيث تصادف يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول حسب أشهر الأقوال عند أهل السنّة أو 17 ربيع الأول.
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