/656415/تنفيذ-1227-حكما-قضائيا-وضبط-42-قطعة-سلاح-متنوعة-في-سوهاج

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية موسعة، بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والهاربين من تنفيذ أحكام، وتم ضبط 42 قطعة سلاح متنوعة، وتم ضبط 7 قضايا إتجار بالمواد المخدرة وتم تنفيذ 1227 حكما قضائيا متنوعا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حملات أمنية مكبرة بمديرية أمن سوهاج

جاءت الحملة في فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وترأس الحملة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

ضبط 5 بنادق آلية عيار 7.62 × 39 و3 بنادق خرطوش

ففي مجال الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط 5 بنادق آلية عيار 7.62 × 39 و3 بنادق خرطوش عيار 12 وطبنجة عيار 9 مم وعدد " 4 " طلقات من ذات العيار و18 فرد روسي محلي الصنع " 2 " طلقة من ذات العيار و5 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع و10 قطع سلاح أبيض بإجمالى 42 قطعة سلاح متنوعة.

مكافحة جرائم المخدرات

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط "62" قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 1000 جرام وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ 595 جنيهاً وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم بندر طهطا والسابق اتهامة في "8" قضايا مخدرات، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار و"19" لفافة لمادة الشابو المخدر وزنت حوالي 40 جراما ومبلغ 420 جنيهاً وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "82" لفافة لمادة الشابو المخدر وزنت حوالي 150 جراما وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ 1150 جنيهاً وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم مركز البلينا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم ضبط "7" قطع لجوهر الحشيش وزنت حوالى 100 جرام وعدد "19" لفافة لمادة الشابو المخدر وزنت حوالي 250 جراما وسلاح أبيض "كاتر" ومبلغ 210 جنيهات و"2" هاتف محمول وميزان حساس ودراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " حيازة عاملين يقيمان بدائرة قسم طهطا، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وتم ضبط "10" قطع لجوهر الحشيش وزنت حوالى 20 جراما وعدد "3" أقراص تامول المخدر حيازة عاطلين يقيمان بقسم ثان سوهاج أثناء استقلالهما سيارة "ملاكى"، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم ضبط "29" لفافة لمادة الشابو المخدر وزنت حوالي 63 جراما و"18" لفافة لمسحوق الهروين المخدر وزنت 50 جراما ومبلغ 1390 جنيهاً وهاتف محمول حيازة سائق ومقيم مركز أخميم، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم ضبط "18" لفافة لمادة الشابو المخدر وزنت حوالي 45 جراما ومبلغ 3602 جنيهاً وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم مركز أخميم.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم ضبط "8" قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 20 جراما و"40" قرص أموترل المخدر ومبلغ 50 جنيهاً وهاتف محمول حيازة عاطل - ومقيم قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم ضبط "5" قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 100 جرام حيازة ربة منزل ومقيمة مركز المراغة حال قيامها بمحاولة إدخال المواد المخدرة لزوجها عاطل ومقيم دائرة مركز المراغة المحبوس على ذمة قضية مخدرات وسلاح وذخيرة ومقاومة سلطات " وذلك أثناء الزيارة بقصد الاتجار.

مجال تنفيذ الأحكام

وفى مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط "2" حكم وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1275 " حكما وفى مجال مخالفات المرافق تم ضبط 180 مخالفة متنوعة.