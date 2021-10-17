/656416/بعد-قليل--نظر-دعوى-شطب-محمد-رمضان-من-المهن-التمثيلية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل ، الدعوى المقامة من المحامى طارق محمود المحامي بالنقض، والتي يطالب فيها بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القضية

وذكرالمحامي في الدعوى التي تحمل رقم 29369 لسنة 74ق المقامة منه ضد كلا من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية ومحمد رمضان، أن النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الاخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أن في الفترة الأخيرة ظهر فئة من الممثلين تؤدي أدوار تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب.

شطب الممثل محمد رمضان

وطالب المحامي في دعواه بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قررت تأجيل الجلسة الماضية، لنطر الدعوى المقيدة برقم 29369 لسنة 74ق، جلسة اليوم.

وفي سياق أخر نجح رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث، في كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة أحد المطاعم وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من مدير أحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة (مبالغ مالية) من داخل خزينة المطعم عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها عامل سابق بالمطعم محل البلاغ ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية ومستـأجر شقة كائنة بدائرة القسم.