/656418/جدول-ترتيب-الدوري-الانجليزي-بعد-فوز-ليفربول-أمس

حقق نادي ليفربول الإنجليزي الفوز بخماسية نظيفة على نادي واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليمنح الريدز ثلاث نقاط جديدة داخل المسابقة.

ويرصد دوت الخليج جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول أمس: ترتيب الدوري الإنجليزي 1- تشيلسي 19 نقطة 2- ليفربول 18 نقطة 3- مانشستر سيتي 17 نقطة 4- برايتون 18 نقطة 5- مانشستر يونايتد 14 نقطة 6- إيفرتون 14 نقطة له مباراة مع وست هام 7- برينتفورد 12 نقطة 8- وولفرهامبتون 12 نقطة 9- توتنهام 12 نقطة له مباراة مع نيوكاسل يونايتد 10- وست هام 11 نقطة له مباراة مع إيفرتون 11- ليستر سيتي 11 نقطة 12- أستون فيلا 10 نقطة 13- أرسنال 10 نقاط له مباراة مع كريستال بالاس 14- كريستال بالاس 7 نقاط له مباراة مع أرسنال 15- ساوثهامبتون 7 نقاط 16- واتفورد 7 نقاط 17- ليدز يونايتد 6 نقاط 18- نيوكاسل 3 نقاط له مباراة مع توتنهام 19- بيرنلي 3 نقاط 20- نوريتش سيتي نقطتين. نتيجة مباراة ليفربول أمام واتفورد تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوز كبير علي حساب واتفورد بنتيجة خمسة أهداف نظيفة سجلها السنغالي ساديو ماني هدف, والفرعون المصري محمد صلاح هدف, والبرازيلي فيرمينو ثلاثة أهاف. أحداث الشوط الثاني ومع بداية الشوط الثاني واصل فريق ليفربول سيطرتة في المباراة ثم يأتي اللاعب فيرمينو ليترجم هذة السيطرة ويسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول والثاني الشخصي لة في المباراة. وبعدها بدقائق يواصل الفرعون المصري محمد صلاح إبداعاتة ويتلاعب بدفاعات واتفورد ويضيف الهدف الرابع لصالح فريق ليفربول والأول لة في المباراة. وكان فريق ليفربول قد بدأ المباراة بتشكيل حراسة المرمى: كويمين كليهير خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون. خط الوسط: نابي كيتا – جوردان هندرسون – ميلنر. خط الهجوم: محمد صلاح –فيرمينو – ساديو ماني. وتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة أمس علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف. وفي الدقيقة الأخيرة أضاف فيرمينو الهدف الثالث لة والخامس لفريق ليفربول لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بخماسية نظيفة.

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