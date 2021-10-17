/656420/النائبة-اسماء-الجمال-الدولة-بقيادة-السيسي-أعادت-رسم-وصياغة-الخارطة-العمرانية-وفق-استراتيجية-شاملة- للتنمية

قالت النائبة اسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب ان تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، كشفت حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في الملف الخطير، وهو "العشوائيات" والسكن غير الآمن، وقيام الدولة ببناء مساكن تليق بآدمية المواطنين، فتحقق الحلم وأصبح حقيقة.

دوت الخليج يرصد تعليق أسماء الجمال بشأن افتتاح مشروعات اسكان بديل للمناطق غير الآمنة

القضاء على العشوائيات

واوضحت عضو مجلس النواب النائبة اسماء الجمال فى تصريحات لتحيا مصر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قررت التخلص من المناطق "العشوائية" الغير آمنة مهما كانت التحديات، وأزالت 32 منطقة كانت تهدد حياة المواطنين الذين يقطنونها، مشيرة الى ان الدولة قامت بتشييد عشرات المدن الجديدة التي تليق بالمواطنين وتوفير حياة كريمة لكل مواطن يعيش على أرض مصر، لتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030، مؤكدة على ان توجيهات الرئيس بتخطيط لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات، لمواجهة البناء العشوائي تكلفتهم تصل لـ 250 مليار جنيه، وتغيير وجه مصر ليصبح حضاريا ويعيش المواطن حياة كريمة وآمنة.

الخارطة العمرانية

واشارت الجمال، الى ان الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية، برؤية تفوق الخيال في توفير مجمعات سكنية متكاملة، إلى جانب تنفيذ مشروعات صغيرة لتوفر فرص عمل للأهالي بجانب المدارس ومراكز الشباب من خلال حياة كريمة.