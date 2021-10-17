/656423/قضايا-الدولة-تهنئ-الرئيس-السيسي-والشعب-المصري-بالاحتفال-بالمولد-النبوى

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة ومستشار وا الهيئة، اليوم الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى ‏للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هـ.

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وأكد رئيس الهيئة أن المولد النبوي هو الذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم صلوات الله عليه ‏وسلامه.

وأضاف «نسأل الله تعالى أن يعيدها على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بكل ‏الخير و اليمن والبركات.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

وفي سياق أخر تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها فى واقعة مصرع سائق حفار أثناء عمله بموقع تحت الإنشاء نتيجة سقوطه داخل خزان بمنطقة الصف، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستدعت النيابة مسؤلى ومشرفى موقع الإنشاء وعدد من العاملين لسماع أقوالهم حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجنى عليه وطلبت تقرير طبى وافً حول سبب الوفاة.

استمع ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مديرية، لأقوال عدد من زملاء سائق حفار، لقى مصرعه إثر سقوطه في خزان خلال عمله بموقع بناء تحت الإنشاء بمنطقة الصف.

حيث أكدوا أنه خلال عمل السائق في الحفر، وقع انهيار للتربة، مما أسفر عن سقوطه بالحفار وإصابته، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.