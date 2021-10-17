/656426/جدول-ترتيب-هدافي-الدوري-الانجليزي-بعد-هدف-محمد-صلاح-امس

إنتهت بالأمس مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي شهدت العديد من الأهداف خاصة هدف الفرعون المصري محمد صلاح ضد واتفورد الألماني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتمكن الفرعون المصري محمد صلاح من تسجيل هدف في مباراة فريقة أمس ضد واتفورد الإنجليزي وبة إرتفع رصيدة من الأهداف إلي سبعة أهداف متصدراً ترتيب هدافي البريميرليج بالتساوي مع لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي. وتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة أمس علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف. وجائت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي: محمد صلاح – ليفربول – 7 أهداف. جيمي فاردي – ليستر سيتي – 7 أهداف. ساديو ماني – ليفربول – 5 أهداف. ميكائيل أنطونيو – وست هام – 6 أهداف. أسمايلا سار - واتفورد – 4 أهداف. برونو ميجيل بروجيس فيرنانديز – مان يونايتد – 4 أهداف. روبرتو فيرمينو – ليفربول - 4 أهداف. ماسون جرينوود – مان يونايتد – 4 أهداف. نيال موباي – برايتون – 4 أهداف. نتيجة مباراة ليفربول أمام واتفورد تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوز كبير علي حساب واتفورد بنتيجة خمسة أهداف نظيفة سجلها السنغالي ساديو ماني هدف, والفرعون المصري محمد صلاح هدف, والبرازيلي فيرمينو ثلاثة أهاف. ترتيب الدوري الإنجليزي 1- تشيلسي 19 نقطة 2- ليفربول 18 نقطة 3- مانشستر سيتي 17 نقطة 4- برايتون 18 نقطة 5- مانشستر يونايتد 14 نقطة 6- إيفرتون 14 نقطة له مباراة مع وست هام 7- برينتفورد 12 نقطة 8- وولفرهامبتون 12 نقطة 9- توتنهام 12 نقطة له مباراة مع نيوكاسل يونايتد 10- وست هام 11 نقطة له مباراة مع إيفرتون 11- ليستر سيتي 11 نقطة 12- أستون فيلا 10 نقطة 13- أرسنال 10 نقاط له مباراة مع كريستال بالاس 14- كريستال بالاس 7 نقاط له مباراة مع أرسنال 15- ساوثهامبتون 7 نقاط 16- واتفورد 7 نقاط 17- ليدز يونايتد 6 نقاط 18- نيوكاسل 3 نقاط له مباراة مع توتنهام 19- بيرنلي 3 نقاط 20- نوريتش سيتي نقطتين.

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