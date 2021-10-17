/656428/بثانى-أسبوع-لدور-الانعقاد-الثانى-لمجلس-النواب--ماذا-سيحدث-فى-جلسة-البرلمان -اليوم

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم جلساته العامة بثانى أسبوع عمل بدور الإنعقاد الثانى بالفصل التشريعى الثانى حيث سيشهد مناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية، مع مواصلة اللجان فى وضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الثانى

دوت الخليج 1- المستشار حنفى جبالى يفتتح الجلسة بحسب الموعد المحدد فى الحادية عشرة صباحا وإذا تأخر فى مشاركته مع الرئيس السيسى باحتفالات المولد النبوى سيحق للوكيل الأول أحمد سعد بافتتاح الجلسة سيقوم رئيس الجلسة بإحالة الرسائل الخاصة بمشروعات القوانين والإتفاقيات إلى اللجان النوعية أو أى من التشريعات المرسلة لمجلس الشيوخ سيطرح مقرر الجلسة طلبات المناقشة العامة الخاصة بالتوكتوك ورفع أسعار قصب السكر لتحديد موعد مناقشتها وضمها مع الموضوعات ذات الصلة لجلسة الوزير المعنى بهما. سيبدأ المجلس فى مناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية المقدم من الحكومة والمعد بشأنه تقرير من لجنة الخطة والموازنة أيضا سيناقش الإتفاقية الخاصة بقرار رئيس الجمهورية 364 لسنة 2021 بشأن المساهمة فى دعم المشروعات ذات الأولوية بين مصر وفرنسا بثانى أسبوع لدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب ..ماذا سيحدث فى جلسة البرلمان اليوم ؟ بحسب جدول الأعمال ينتهى اليوم وفق هذه المناقشات وتبدأ اللجان النوعية فى مناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الثانى

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