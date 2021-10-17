شيخ الأزهر: ذكرى المولد النبوى تهل علينا هذا العام معانقة نصر أكتوبر العظيم

جدة - نرمين السيد - وأضاف شيخ الأزهر، اليوم الأحد، خلال احتفال الوزارة بالمولد النبوى الشريف، بحضور الرئيس السيسى، أنه

يسعدنى أن أتقدم إليكم سيادة الرئيس ولشعب مصر الكريم ولأمتنا العربية والإسلامية بأصدق التهانى فى مولد الإنسانية سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهى الذكرى التى تهل علينا معانقة ذكرى ملحمة نصر أكتوبر المصرية الخالدة التى تملأنا بمشاعر الفخار الزهو والاعتزار بجيش مصر العظيم الذى فاجأ العالم بما لم يكن فى الحسبان من نصر كاسح أذهل المعتدين وحطم أساطيرهم وردهم على أعقابهم خاسرين.

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