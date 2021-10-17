السيسى: قضية الوعى وفهم صحيح الدين من أهم أولويات المرحلة الحالية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف: "ماضون معا بإرداة صلبة لبناء وطننا الغالى مصر ولتوفير حياة كريمة لكل فئات الشعب المصرى إعمالا لقول الله، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".
وشدد الرئيس السيسى، على أن الدين الإسلامى الحنيف، عظم من قدر الكلمة، وأهميتها، مؤكدًا أن "مصر ماضية فى مهتمها لبناء الوعى وتصحيح الخطاب الدينى"، لافتا إلى أنها مسؤولية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع، وخصوصا المؤسسات الدينية.
واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى، حديثه، مؤكدًا: "كل عام وأنتم بخير ومصرنا الغالية فى تقدم ورفع".
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