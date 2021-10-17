شيخ الأزهر: ذكرى المولد النبوى احتفال بالخلود فى أرقى مظاهره

جدة - نرمين السيد - قال الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، إن احتفالنا بمولد خاتم الانبياء والمرسلين هو احتفال من نوع مختلف، إنه احتفال بالنبوة والوحى الإلهى وسفارة السماء إلى الأرض، والكمال الإنسانى فى أعلى منازله، إنه احتفال بالخلود فى أرقى مظاهره وتجلياته، إنه احتفال بالتشبه بأخلاق الله تعالى قدر ما تطيقه الطبيعة البشرية، مضيفا أن ذلك قد تمثل فى طبائع الأنبياء، الذين عصمهم الله من الزلل والانحراف وحرص سلوكهم من ضلالات النفس وغوايات الشياطين.





وأضاف شيخ الأزهر، اليوم الأحد، خلال احتفال الوزارة بالمولد النبوى الشريف، بحضور الرئيس السيسى: يؤكد ذلك ما اشتملت عليه مصنفات الشمائل المحمدية من أوصاف لا يمكن أن تجتمع لإنسان إلا إذا كان من هؤلاء الذين هيأهم الله لهذه الأوصاف. ومن هذه الأوصاف الشريفة أنه لم يكن غليظ الطبع ولا فاحشا فى قوله وعمله، ولا صخابا يرفع صوته فى الطرقات، ولم يكن يجزى السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، لم يضرب خادما ولا امرأة، وكان يبشر المظلومين الذين لا يستطيعون رفع الظلم عنهم، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.

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