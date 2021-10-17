السيسى: ماضون فى بناء وطننا لتحقيق حياة كريمة للمصريين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، إن النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بعث ليغير وجه الدنيا وينشر أسمى القيم الإنسانية، مؤكدًا أن مصر ماضية فى مهمتها لبناء الوعى وتصحيح الخطاب الدينى.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، أن من مبادئ رسالة الإسلام تحقيق التعايش والسلام الاجتماعى بين البشر وحق الناس جميعا فى حياة كريمة. وتابع السيسى: "ماضون معا بإرداة صلبة لبناء وطننا الغالى مصر ولتوفير حياة كريمة لكل فئات الشعب المصرى إعمالا بقول الله، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا". وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه على المؤسسات الدينية مضاعفة الجهود لنشر قيم التسامح والعيش المشترك.

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