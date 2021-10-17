الطيب: النبى كان يخدم نفسه ويحلب شاته ويختلط بالناس

جدة - نرمين السيد - قال الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، إن النبى محمد كان يعظم النعمة وإن قلت، لا يذم منها شيئا كان يحلب شاته ويخدم نفسه، وكان يمسك لسانه إلا فيما يعنيه وكان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويختلط بالناس.





وأضاف شيخ الأزهر، اليوم الأحد، خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، بحضور الرئيس السيسى: كان النبى يتفقد أصحابه وإذا انتهى إلى قوم جلس حين ينتهى به المجلس، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة، يوقر فيه الكبير ويرحم الصغير ويقدم ذو الحاجة، ويحفظ حق الغريب، وقد كساه الله لباس الجمال وألقى عليه محبة وهابة منه . وتابع الطيب: ترك النبى نفسه من ثلاث: الجدل والتعالى فى معاشرة الناس وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وكان يمازح أصحابة يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون، ويداعب صبيانهم ويجلسهم فى حجرة.

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